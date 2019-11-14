АвтоМир / Общественный транспорт

Псковские автобусы стали ходить реже по вечерам из-за плохой заполняемости

Заполняемость автобусов в Пскове в вечернее время не превышает 20-30%, и именно поэтому увеличен интервал движения транспорта. Таким образом председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал соответствующую жалобу на портале губернатор60.рф.

Чиновник уточнил, что анализ пассажиропотока в вечернее время по городским маршрутам, на которых используются автобусы большого класса, провели в рамках плана финансового оздоровления ГППО «Псковпассажиравтотранс», пишет «МК в Пскове».

Он также пояснил, что не все автобусы, курсирующие по городу Пскову, оборудованы датчиками-приемниками, в связи с тем, что электронные табло работают в тестовом режиме.

Напомним, ранее «Псковпассажиравтотранс» объявил о том, что по вечерам городские автобусы будут ходить реже.