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Ольга Милонаец: Увеличение интервала движения автобусов в Пскове — нарушение контрактных обязательств

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец надеется, что областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству выставит ГППО «Псковпассажиравтотранс» претензии в связи с увеличением интервала движения автобусов, следующих по городским маршрутам. Свою позицию на этот счет она высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее мнению, раз уж госпредприятие взяло на себя обязательства по внутренним пассажирским перевозкам, то должно достойно их исполнять. «А принятое решение об изменении количества рейсов автобусов - это вообще нонсенс. Такого просто не может быть. Тем более заявлять об этом в публичном пространстве», - выразила возмущение Ольга Милонаец.

Она назвала такое решение незаконным. «Сократил рейсы — значит не исполняешь контракты. Поэтому я б на месте предприятия эту информацию вообще скрывала, не заявляла о ней. Так делать нельзя. Думаю, что областной комитет по транспорту, увидев такой пост в Сети, должен был выставить претензии контрагенту по контракту. Надеюсь, так и сделано - в правовом поле», - заключила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.