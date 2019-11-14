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Слухи о смерти «Псковпассажиравтотранса» преувеличены - Борис Елкин

«Слухи о смерти «Псковпассажиравтотранса» преувеличены», - считает председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам спикера, местные власти прикладывают все усилия и работают над тем, чтобы предприятие существовало, и пассажирские перевозки были качественными.

Борис Елкин отметил, что в последнее время поступает большое количество жалоб псковичей на интервалы движения автобусов и на качество перевозок.

«Благодаря усилиям губернатора Михаила Ведерникова и Минпромторга сейчас защищается программа индивидуального развития региона, в рамках которой около 2 миллиардов рублей должно быть выделено на обновление подвижного состава госпредприятий области. Это касается «Псковпассажиравтотранса» и «Славян», - сообщил Борис Елкин.

В рамках данного проекта будут закуплены новые низкопольные городские автобусы, также предполагается приобрести и междугородний транспорт.

«Потребность в новых автобусах большая», - отметил спикер. Он выразил надежду, что, благодаря новых автобусам, количество жалоб псковичей уменьшится.