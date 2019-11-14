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Введение транспортных карт позволит анализировать пассажиропоток в городских автобусах Пскова

Введение транспортных карт позволит анализировать пассажиропоток в городских автобусах Пскова. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, карта будет индивидуальная, привязана лично к человеку, и ее нельзя будет передать кому-нибудь как бумажный проездной.

На сегодняшний день конечная модель транспортной карты еще не проработана.

Как пояснил Борис Елкин, карту будет необходимо пополнять, отследить баланс карты можно будет онлайн.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области считает, что такое нововведение избавит от коррупционной составляющей: «Уйдет количество наличных денег. Транзакция прошла - деньги поступили на счет. Никаких проблем нет».

«Мы будем знать, во сколько человек вошел в общественный транспорт, сколько человек в автобусе», - пояснил Елкин.