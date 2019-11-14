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АвтоМир / Общественный транспорт

Александр Котов: Не увеличим субсидии псковским автотранспортным предприятиям - потеряем сферу пассажирских перевозок

11.12.2019 11:19|ПсковКомментариев: 0

Сокращение субсидий автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки, поставило под угрозу всю систему такой услуги в регионе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение сегодня, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» озвучил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Такое заявление он сделал в ходе обсуждения вопроса о субсидиях на финансовое обеспечение затрат перевозчиков в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на основе обращения главы Плюсского района Виталия Аршинова.

«Обращение поступило от главы Плюсского района, но вопрос касается всей системы пассажирских перевозок в регионе. Когда сняли субсидии, их сняли со всех, в том числе и с автоперевозчиков. Возможно, на крупных предприятиях это сказалось в меньше степени, но не очень крупные перевозчики от такой меры пострадали. В Плюссе поставлено под угрозу само существование муниципального предприятия. Под ударом - школьники и все пассажиры», - высказался он.

Спикер регионального парламента уточнил, что для плюсского автопредприятия речь идет о сумме в пределах 1,5 млн рублей. Пока ее нет, вымываются оборотные средства, и копятся долги по заработной плате. «Нужно смотреть на проблему шире. Необходимо увеличить субсидии по пассажирским перевозкам. Иначе все может закончиться тем, что с проблемами столкнется и такой крупный перевозчик, как «Псковпассажиравтотранс», - добавил Александр Котов.

Вице-губернатор региона Василий Осипов подчеркнул, что полностью поддерживает парламентария. Он подтвердил, что отмена субсидий в 54 млн рублей негативно сказалась практически на всех перевозчиках. Критическая ситуация сложилась и в ГП «Славяне», и в «Псковпассажиравтотрансе».

«Проблема находится на контроле. Мы понимаем, что в транспортной отрасли субсидирование проходит в недостаточном объеме. Даже по существующей методике, еще 100 млн рублей необходимо дополнительно. Мы обращались к губернатору и в региональный комитет по финансам. 24 декабря на ближайшей сессии планируется внести поправки в бюджет для соответствующего финансирования предприятий-перевозчиков.В следующем году мы к этому вопросу еще вернемся. По каждому из лотов будет формироваться начальная и максимальная цена. В том числе, будут заложены и средства на закупку нового транспорта. Но это будет уже гораздо дороже - больше 100 млн рублей», - поделился Василий Осипов.

Вице-губернатор уточнил, что в феврале планируется «проторговать» первый район, а в январе с комитетом по финансам будет согласовываться первый лот по начальной и максимальной цене.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов поинтересовался, нет ли уже понимания, без торгов, потянет ли бюджет Псковской области эти суммы.

«Когда мы посчитаем, то увидим суровую правду жизни, но даже если мы не смоем решить проблему одномоментно, сможем действовать поэтапно. А ее нужно решать, иначе мы систему пассажирских перевозок в регионе просто потеряем. Проблемы будут не только в районах, но и в Пскове. Мы уже видим, что интервалы движения увеличиваются, маршрутов становится меньше, а жалоб от жителей области - все больше», - прокомментировал Александр Котов.

Кроме того, спикер регионального парламента предложил забрать плюсское муниципальное предприятие в состав «Псковпассажиравтотранс».

Отметим, что ранее вопрос о проблемах пассажирских перевозок в Плюсском районе обсуждался также на приеме граждан Александра Котова в ходе рассмотрения обращений от местных жителей.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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