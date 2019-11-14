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По улице Юности пустят два маршрутных автобуса

Запуск маршрутного автобуса по улице Юности в Пскове обсудили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в среду, 11 декабря. В совещании при председателе комитета Борисе Елкине приняли участие депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, представители УГХ администрации Пскова, ГИБДД Псковской области, «Псковпассажиравтотранса», общественники. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В ходе обсуждения участники совещания пришли к выводу, что самым оптимальным будет продление движения с заездом на улицу Юности маршрутных автобусов №30 и №23. «Таким образом, с микрорайона люди смогут добраться и до центра, и до вокзала», - заметил Борис Елкин. Изменения в вышеуказанные маршруты внесут сразу после сдачи улицы Юности в эксплуатацию. Маршрут №11 было решено оставить без изменений.

Депутат Дмитрий Барабанов, в свою очередь, выразил мнение, что двух автобусов в этом микрорайоне будет недостаточно. Кроме того, по его словам, необходимо проработать вопрос о транспортном обеспечении улицы Сиреневый бульвар, на которой находится единственная в городе детская стоматологическая поликлиника. «Я общаюсь с людьми напрямую - есть понимание, что им важно и нужно», - заявил парламентарий и выразил готовность лично поучаствовать в анализе пассажиропотока после запуска новых маршрутов.