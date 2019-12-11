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Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года

Стоимость проездных билетов в автобусах Пскова увеличится c 1 января 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранса».

Проездной для граждан будет стоить 1110 рублей, для студентов - 850 рублей, а для учащихся - 800 рублей.

Продажу месячных проездных билетов ГППО «Псковпассажиравтотранс» осуществляет с 25 по 5 число каждого месяца по адресам:

улица Леона Поземского, дом 123, по рабочим дням: 8:00-17:00 (обед: 12:00-13:00), в выходные и праздничные дни касса не работает.

улица Коммунальная, дом 77/1, работает ежедневно с 8:00 до 18:30 без перерыва на обед.

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Напомним, ранее и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев сообщил о подорожании платы за проезд в городских автобусах до 27 рублей.