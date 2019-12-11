Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года

Стоимость проездных билетов в автобусах Пскова увеличится c 1 января 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранса».
Проездной для граждан будет стоить 1110 рублей, для студентов - 850 рублей, а для учащихся - 800 рублей.
Продажу месячных проездных билетов ГППО «Псковпассажиравтотранс» осуществляет с 25 по 5 число каждого месяца по адресам:
Напомним, ранее и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев сообщил о подорожании платы за проезд в городских автобусах до 27 рублей.