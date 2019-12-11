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С Нового года серьезные изменения произойдут на автобусном маршруте «Сланцы-Псков»

С Нового года серьезные изменения произойдут на автобусном маршруте № 2035, следующем через Гдовский район из Сланцев в Псков и обратно. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Граждане Гдовского края».

«Во-первых, формально автобус как бы не будет останавливаться в Гдове. Точнее говоря, он перестанет заезжать на автостанцию, а высаживать и принимать пассажиров будет на городской площади за торговыми рядами и на остановке у бывшего ПТУ. Билеты гдовичи смогут покупать непосредственно у водителя. А при поездке из Пскова вам не продадут билет до Гдова. В кассе автовокзала вам придется сказать, что вы едете в Юшкино или Добручи (цена билета одинаковая), и если на самом деле вам нужно в Гдов, то вы в него доберетесь – водитель высадит вас на той же остановке у ПТУ или на городской площади. По билету в Добручи или Юшкино», - сообщается в группе.



Также проезд на маршруте № 2035 с Нового года подорожает.

Билет от Сланцев до Пскова будет стоить 400 рублей. Проезд из Гдова в Спицино или в Сланцы теперь обойдется в 150 рублей. Из Гдова в Ямм - 200 рублей, в Середку - 250, а до Пскова - 300 рублей.

Расписание автобуса Сланцы – Псков в новогодние праздники:

31 декабря, вторник

Отправление из Сланцев – 6:00 и 11:10 (прибытие в Гдов, соответственно, в 6:50 и 12:05)

Отправление из Пскова – 10:00 и 17:00



1 января, среда

Все рейсы отменяются



2 января, четверг

Отправление из Сланцев – 6:00

Отправление из Пскова – 10:00



С пятницы, 3 января, по вторник, 7 января

Отправление из Сланцев – 6:00 и 11:10

Отправление из Пскова – 10:00 и 17:00



8 января, среда

Отправление из Сланцев – 6:00, 11:10 и 17:00

Отправление из Пскова – 10:00, 17:00 и 20:30