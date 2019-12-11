АвтоМир / Общественный транспорт

В связи с запуском автобусов через путепровод в Великих Луках обустроены новые остановки

В связи с закрытием железнодорожного переезда 480 км пк2 «Самара» и изменением движения маршрутов общественного транспорта в тестовом режиме через автодорожный путепровод в Великих Луках с 21 декабря обустроены места временных остановочных пунктов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, они расположены по следующим адресам:

- на улице Дьяконова, при движении от проспекта Ленина к улице Энгельса, примерно в 10 метрах по ходу движения от юго-восточного окончания дома № 1 по улице Дьяконова, на месте существующего парковочного кармана;

- на улице Дьяконова, при движении от улицы Энгельса к проспекту Ленина, примерно в 20 метрах до юго-восточного окончания дома № 2 по улице Дьяконова, на месте существующего парковочного кармана;

- на улице Ухтомского, при движении от улицы Лермонтова к улице Пархоменко, примерно в 15 метрах по ходу движения от пересечения с улицей Лермонтова;

- на улице Ухтомского, при движении от переулка Нового к улице Степана Разина, примерно в 45 метрах по ходу движения от пересечения с переулком Новым.