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Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям

На псковском железнодорожном вокзале начали действовать усиленные меры безопасности: с 1 января попасть на платформу, к поездам, можно лишь через здание вокзала, где пассажиры проходят досмотр, тогда как раньше на перрон можно было пройти либо через здание вокзала, либо обогнув его справа.



Фото: ЦДИ

С начала года пассажиры обязаны пройти через рамки металлодетекторов. Кроме того, на вокзале теперь досматривается багаж.

Как сообщает «МК в Пскове», досмотр вещей пока производится только визуально, рентгеноскопическое оборудование отключено. Кроме того, иногда работает только один рамочный детектор из двух. Возможно, именно это приводит к скоплению людей перед зданием вокзала. Так, 6 января большая очередь отъезжающих собралась накануне отправления поезда в Москву (19:30). Перед отправкой вечерней «Ласточки» (Псков-Петербург) работали два детектора, и очередь была гораздо короче, утверждают очевидцы.

При этом на вокзале предупреждают, что введенное правило будет действовать постоянно.