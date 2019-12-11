АвтоМир / Общественный транспорт

Интерактив: Верните проездные билеты на неполный январь

Помнится, раньше «Псковпассажиравтотранс» продавал проездные билеты не на весь январь, а только на период после новогодних и рождественских праздников. Почему убрали этот вид проездного? Ведь логично же: с 1 по 8 января нормальные люди дома сидят, телевизор смотрят, салаты доедают и почти никуда не ездят.

Позвонила в диспетчерскую автопарка, а там мне говорят, мол, приходите на Поземского, 123 и покупайте январский проездной за полную стоимость. Когда же я заикнулась, что вот раньше продавали проездной на неполный январь, мне сказали: «Раньше и хлеб был за 20 копеек».

Вот это разговор, вот это я понимаю!

Елена