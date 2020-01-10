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Автобусное сообщение по улице Юности в Пскове запустят с 13 января

Автобусное сообщение по улице Юности в Пскове запустят с 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он напомнил, что по новой улице будут ходить два автобуса - №30 и №23. «В целом маршрут их движения не поменяется - только они будут заезжать на Инженерную и Юности», - пояснил председатель комитета. Маршрут автобуса №11 решено оставить без изменений. «Это автобус большого класса, и ему там будет не вывернуть», - отметил Борис Елкин.

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«Хотелось бы уведомить граждан, чтобы они убрали свои автомобили с улицы Юности. Мы попросили ГИБДД провести соответствующие профилактические мероприятия, в том числе по эвакуации автомобилей, потому что в настоящее время данную улицу используют как парковочную, причем, с двух сторон. Если мы хотим запустить автобусы, нужно обеспечить для них полноценный проезд, чтобы никому не создавать сложностей», - подчеркнул Борис Елкин.