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Стала известна новая схема движения автобусов №23 и 30 в связи с запуском автобусного сообщения по ул. Юности

Стала известна новая схема движения автобусов №23 и 30 в Пскове в связи с предстоящим запуском автобусного сообщения через улицы Инженерная, Юности и Звездная с 13 января.

Как сообщается в Instagram комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, заезд автобусов на вышеперечисленные улицы будут осуществлять два маршрута №30 «Рокоссовского - Архив» и №23 «Вокзал - Архив».

На автобусе по маршруту № 23 будет возможность без пересадок добраться до поликлиники № 3, а также до остановки «Вокзал».

На автобусе по маршруту № 30 пассажиры смогут доехать как до центра города (площадь Ленина) и пересесть на любой другой маршрут, так и без пересадок до района Завеличье.

Согласно новой схеме движения автобус по маршруту № 30 будет следовать по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего будет совершать поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездная с последующим выездом на улицу Труда. Заезд автобуса № 30 на улицу Текстильная и улицу Новоселов отменен.

В новой схеме движения автобуса по маршруту № 23 добавляется участок маршрута по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего будет совершать поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездная с последующим выездом на улицу Труда.

Схема движения автобуса по маршруту № 11 «Вокзал – Архив» остается без изменений.

ГППО «Псковпассажиравтотранс» дано поручение регулярно проводить обследование пассажиропотока с целью корректировки расписаний движения автобусов.