Минтранс призвал усилить безопасность автобусных перевозок

Необходимо принять комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок автобусами, Минтранс подготовил ряд соответствующих законопроектов, сообщает ТАСС.
«Вызывают серьезную озабоченность случаи дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, выполняющих перевозки пассажиров, в первую очередь, перевозки детей», - отметили в Минтрансе.
Анализ причин ДТП с автобусами подтверждает необходимость принятия дополнительных мер по повышению безопасности автобусных перевозок, указали в министерстве.
Предлагается систематизировать и повысить эффективность использования бортовых устройств, устанавливаемых на автобусы. Также нужны решения по обеспечению профессиональной подготовки водителей автобусов, в том числе, разработке и утверждению соответствующего профессионального стандарта. Кроме того, следует активно внедрять телемедицинские технологии при проведении предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей.
Допуск к движению по автомобильным дорогам нужно давать только автобусам, находящимся в технически исправном состоянии. Необходимо также обеспечить соразмерность вида и размера административного наказания тяжести совершенного правонарушения при перевозках пассажиров автобусами, полагают в ведомстве.
«Минтрансом… подготовлены проекты федеральных законов, предусматривающие усиление административной ответственности за систематическое нарушение отдельных норм ПДД для водителей, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами и введение дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусами», - подчеркнули в ведомстве.
Комплекс мер по усилению безопасности автобусных перевозок планируется рассмотреть на заседании коллегии Минтранса в феврале.