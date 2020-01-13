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На пути из Таллина в Псков автобусы будут делать остановку в Вярска

Санаторий в Вярска. Фото: Facebook

С 14 января из Таллина в Вярска можно будет доехать на общественном транспорте без пересадок - остановку в этом поселке будут делать автобусы Temptrans, обслуживающие международную линию Таллин-Псков-Таллин. В том числе запланированы остановки в Ряпина и у санатория «Вярска», сообщает портал rus.err.ee.

«Многие наши пассажиры обращались к нам с просьбой сделать на этой линии остановку у санатория "Вярска". Между Тарту и Вярска транспортное сообщение очень хорошее, а напрямую доехать из Таллина в Вярска на автобусе до сих пор было невозможно даже в летний период. Хотя желающих отдохнуть в санатории Вярска хватает и среди таллинцев, что подтверждает наша обратная связь. В итоге им приходилось добираться до Вярска с пересадками, что было очень неудобно», - рассказала в воскресенье, 12 января, корреспонденту портала rus.err.ee исполнительный директор Temptrans Катерина Клорен.

По ее словам, предприятие пошло навстречу пассажирам и стало ходатайствовать о получении разрешения на остановки в Вярска и Ряпина.

«Соответствующие документы были получены. И теперь в рамках международной линии мы работаем и как внутригосударственная линия. То есть мы имеем право делать остановки внутри Эстонии и продавать билеты между этими остановками. Например, на этой линии можно купить билет из Тарту в Вярска», - сказала Клорен.

Тот факт, что теперь из Таллина и Пскова добраться до санатория «Вярска» можно будет напрямую, в руководстве этого учреждения восприняли позитивно.

«Вярска, в отличие от всех остальных санаториев или гостиниц, находится в ином положении, поскольку добраться до нас несколько затруднительно. В последние годы транспортные возможности значительно сузились, поэтому нам приходилось самостоятельно решать эту проблему, организовывая для отдыхающих трансферы. Например, мы встречали туристов на железнодорожной станции Илуметса. Помогали добраться до нас пассажирам рижского автобуса», - рассказал rus.err.ee руководитель по маркетингу и коммуникации санатория «Вярска» Игорь Таро.

«Конечно, появление новой линии, дает нам надежду на увеличение числа туристов. В первую очередь, думаю, увеличится количество гостей из Таллина, поскольку 90% посетителей нашего санатория - это туристы из Эстонии. Остальные 10% - это гости из Латвии и России», - добавил Таро.

Сейчас между Таллином и Псковом автобусы ходят ежедневно. Линия обслуживается один раз в день на каждом из направлений.

"Мы не исключаем, что через несколько месяцев на линии будут добавлены и новые отправления", - отметила исполнительный директор Temptrans Катерина Клорен.

По словам Клорен, из-за появления новых остановок время в пути между Таллином и Псковом увеличится не более, чем на 25 минут.