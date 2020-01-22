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Почти половина читателей ПЛН поддержала идею изменить маршрут «тридцатки» в Пскове

Псковская Лента Новостей попросила жителей областного центра высказать свое мнение по предлагаемому изменению маршрута №30. Опрос проводился в социальной сети ВКонтакте, в нем приняло участие почти полтысячи человек.



Фото: KLF'74, fotobus.msk.ru

Почти половина опрошенных (48,6%) считает, что маршрут нужно изменить. Так свыше 37% респондентов высказались, что необходим прямой автобус с Запсковья до больниц, а 11,45% голосов пользователи соцсети отдали варианту «Да, живу на Коммунальной, будет удобно добираться до Запсковья».

В то же время почти 32% принявших участие в опросе считают, что необходимости в изменениях маршрута нет, при этом 24,3% из них считают, что с Рижского проспекта намного больше пассажиров ездит на Запсковье, а 7,63% уверены, что до больницы недалеко дойти пешком от остальных остановок на Завеличье.

Показательно, что 19,47% участников опроса в принципе не интересует тема изменения маршрута «тридцатки». Немногим больше 11% опрошенных признались, что им все равно, а 8% указали, что вообще не ездят на автобусах.

Напомним, областной комитет по транспорту предложил изменить маршрут движения автобуса №30 в Пскове. С целью обеспечения транспортного сообщения района «Запсковье», в том числе улицы Юности, с социальными объектами, такими как детская областная больница, городская больница и многими другими, необходимо перенести маршрут движения автобуса № 30 с Рижского проспекта на улицу Коммунальную, уверены чиновники.