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Чиновники объяснили, с чем связаны перебои с автобусами на маршруте Печоры - Псков

На проблемы с транспортным сообщением на маршруте Печоры - Псков обращают внимание жители райцентра. Как сообщает «МК в Пскове», в соцсетях обсуждают отмены рейсов, о которых нет информации на автостанции.

В региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству жителям Печор объяснили, что обновление автопарка «Псковпассажиравтотранса», который обеспечивает указанные перевозки, «происходит низкими темпами ввиду тяжелого материального положения перевозчика». Большинство автобусов морально и физически устарели, и именно из-за частых поломок транспорт опаздывает, а рейсы - срываются.

«В случае схода транспортного средства с линии по мере возможности на маршрут направляется резервный автобус», - сообщили также в комитете и добавили, что принимают все возможные меры, направленные на скорейшее обновление автобусного парка предприятия и улучшение качества транспортного обслуживания населения.