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Прокуратура обязала «Псковпассажиравтотранс» возобновить движение по маршруту «Пушкинские Горы - Кашино»

В конце августа 2019 года в прокуратуру Пушкиногорского района обратилась местная жительница с заявлением по вопросу приостановления автобусного сообщения по муниципальному маршруту.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, по данному факту прокуратурой района была организована проверка, в ходе которой установлено, что автобусное движение по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 173а «рп. Пушкинские Горы – д. Кашино» приостанавливается на период школьных каникул и в нерабочие, праздничные дни. При этом какие-либо изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Псковской области, не вносились.

Таким образом, перевозчик (ГППО «Псковпассажиравтотранс») в одностороннем порядке приостановил движение по указанному маршруту, в то время как данными полномочиями обладает исключительно комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В этой связи прокурором района в адрес директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» внесено представление с требованием возобновить движение по маршруту № 173а «рп. Пушкинские Горы – д. Кашино» в нерабочие, праздничные дни, а также в дни школьных каникул.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.