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Ремонт автовокзала в Пскове застопорился из-за отсутствия средств

Почему на автовокзале Пскова и его прилегающей территории не проводится ремонт, поинтересовался житель областного центра на портале губернатор60.рф. Автор указал, что ему стыдно заходить внутрь помещения. «Надо покрасить, сделать удобный зал ожидания (не с холодными металлическими креслами, на которых сидеть вредно для здоровья), сделать удобные туалеты, бесплатную зарядку телефонов, вайфай. Также надо заасфальтировать площадку перед автовокзалом, автобусы проваливаются в ямы», - написал он.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ответ напомнил, что реконструкция автовокзала на средства владельца объекта, ГППО «Псковавтотранс», началась 7 лет назад - тогда заменили окна, покрасили фасад и обновили кассовый зал. Однако на дальнейшую реконструкцию у предприятия нет средств.

«Ввиду тяжелого финансово-экономического состояния провести ремонтные работы за счет средств ГППО «Псковавтотранс» не представляется возможным», - отметил чиновник и добавил, что «администрацией Псковской области принимаются все возможные меры по привлечению дополнительных средств федерального бюджета, которые можно будет направить на реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры».