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Автобус Псков-Петербург через Гдов снова запустили по просьбам пассажиров

Автобус по маршруту Псков - Санкт-Петербург через Гдов запустили после отмены. Рейсы восстановили по просьбам пассажиров, пишет «МК в Пскове».

Комитет региона по транспорту поручил предприятию «Псковпассажиравтотранс» восстановить рейс по маршруту №944 «в связи с возросшим социальным напряжением граждан, вызванным отменой движения автобуса», сообщается в группе «Граждане Гдовского края» Вконтакте.

Движение по маршруту № 944 «Псков - Гдов - Санкт-Петербург» через Сланцы будет осуществляться по прежнему расписанию с 10 февраля, уточнили в «Псковпассажиравтотрансе».

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Напомним, ранее «Псковпассажиравтотранс» объявил об отмене нескольких маршрутов из-за их убыточности.