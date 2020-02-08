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АвтоМир / Общественный транспорт

Борис Елкин: Вопрос закупки новых автобусов для «Псковпассажиравтотранса» детально прорабатывается

11.02.2020 16:08|ПсковКомментариев: 3

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин ответил на запрос депутата Псковского областного Собрания, председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой по поводу исполнения ранее данных публичных обещаний об обновлении подвижного состава ГППО «Псковпассажиравтотранс», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа. 

В депутатском запросе указывалось, что 3 октября 2019 года было сделано официальное заявление о том, что на улучшение качества жизни и развитие транспортной доступности в Псковской области планируется потратить 3,2 млрд рублей, в том числе на обновление парка государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» (предполагалось закупить 170 больших автобусов и порядка 120 средней загрузки, а также выделить средства на ремонт автовокзала в Пскове).

18 октября 2019 года в рамках рабочей поездки в Псковскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в ходе его визита на предприятие было озвучено, что «в ближайшие пять лет планируется приобретение около 300 единиц автобусов, в их числе 47 низкопольных городских автобусов вместимостью около 170 человек». Но на момент обращения (27 января 2020 года) ситуация с подвижным составом на предприятии существенно не изменилась. На этом основании депутат областного Собрания попросила предоставить следующую информацию: какими правовыми актами закреплены публичные обещания об обновлении парка ГППО «Псковпассажиравтотранс»; каковы механизмы исполнения публичных обещаний и каковы сроки их исполнения.

В ответе председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области указывается, что обновление подвижного состава является одним из важнейших мероприятий проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

«В настоящее время администрацией Псковской области совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации детально прорабатывается вопрос закупки новых автобусов, в том числе и на газомоторном топливе, что несомненно поспособствует стабилизации транспортного обслуживания населения Псковской области, а также положительно отразится на финансово-экономической деятельности предприятия.

Мероприятия данной программы утверждаются Правительством РФ и будут реализованы поэтапно, после прохождения всех необходимых процедур согласования и утверждения на федеральном уровне», - сообщил Борис Елкин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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