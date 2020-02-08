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В Пскове установили скамейки на временной автобусной остановке маршрута № 3

Две скамейки установлены на временной автобусной остановке маршрута № 3 в Пскове. Установка скамеек была осуществлена за счет подрядной организации, выполняющей работы по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной.

«В Пскове идет ремонт улицы Индустриальной, в связи с этим горожане испытывают временные неудобства. Однако власти города, оценивая всю сложность ситуации, пытаются сделать так, чтобы люди, как можно меньше испытывали дискомфорт. Так, по просьбам псковичей были установлены 2 скамейки на временной автобусной остановке маршрута № 3», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, реконструкция улицы Индустриальной ведется в рамках двухгодичного муниципального контракта, заключенного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заказчиком работ выступает администрация города Пскова, подрядчик - ООО «ЭкспрессСтрой». На данном участке автодороги заменят коммунальные сети, уложат новое дорожное покрытие, установят ограждение и нанесут термопластиковую разметку. Также будут модернизированы остановочные комплексы, обустроены выездные карманы и тротуары. Работы планируется завершить до конца 2020 года.