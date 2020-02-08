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Автобусная остановка на пересечении улиц Труда и Инженерной в Пскове будет построена во втором квартале 2020 года

Автобусная остановка на пересечении улиц Труда и Инженерной в Пскове будет построена во втором квартале 2020 года. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков, отвечая на вопрос жителей района на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Обращение от жителей было направлено на сайт 10 февраля, в нем они просили установить автобусную остановку для жителей домов 108-118 по улице Инженерной, так как, по мнению горожан, «ближайшая остановка остановка находится очень далеко».

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Ранее жители улицы Инженерной также просили городские власти частично убрать знаки, запрещающие парковку на данной улице. «Куда нам ставить свои автомобили, если у наших домов нет парковочных мест? На мой взгляд, количество данных знаков "Остановка запрещена" сильно преувеличено, так как достаточно было бы оставить знаки "Остановка запрещена" лишь по маршруту движения автобусов. Пожалуйста, пойдите на встречу жителям домов и уберите лишние знаки остановка запрещена», - обращаются псковичи к властям.