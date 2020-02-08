АвтоМир / Общественный транспорт

Для «Псковпассажиравтотранса» планируется приобрести около 200 новых автобусов

Прорабатывается вопрос приобретения около 200 новых автобусов для ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом шла речь на совещание по вопросам комплексного развития регулярных пассажирских перевозок, которое провел губернатор Михаил Ведерников.

В обсуждении приняли участие вице-губернаторы Василий Осипов, Татьяна Баринова, руководство областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, а также исполняющий обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев.

В ходе совещания глава региона отметил, что благодаря договоренностям, достигнутым с куратором региона — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, рассматривается вопрос о приобретении новых автобусов. На обновление автобусного парка планируется направить более 1,2 млрд рублей. Это будут современные модели транспорта разной вместимости, в том числе работающие на газомоторном топливе. Ожидается, что автобусы поступят на баланс транспортного предприятия в конце 2020 года.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Нами будут приняты все меры, чтобы предприятие работало максимально эффективно, исключив непрофильные расходы. Необходимо также привести в порядок центральную автобазу «Псковпассажиравтотранса» в Пскове и сделать ее современной»,- добавил губернатор и в связи с этим поинтересовался у представителя транспортной компании, какие меры для «оздоровления» организации предприняты на сегодняшний день.

И. о. директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев рассказал, что в настоящее время на предприятии реализуется комплекс антикризисных мер. Так, работает финансовый и юридический аудит, проходит инвентаризация. Он заверил, что в течение четырех месяцев за счет новых подходов к организации работы ремонтной зоны и оптимизации производственных процессов предприятия уже удалось сэкономить несколько миллионов рублей.

Стороны также рассмотрели различные аспекты внедрения новой системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте региона. В рамках встречи руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин представил Михаилу Ведерникову макеты транспортных карт, которые будут внедрены в регионе уже в марте. Губернатор внес несколько замечаний по представленным макетам, которые будут учтены.

Еще одной темой совещания стало обсуждение единой концепции пассажирских перевозок в регионе, которая разрабатывается по поручению губернатора. Как отметил Василий Осипов, концепция формируется по результатам проведения специализированных научных исследований в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В качестве пилотных муниципалитетов, где работа будет проведена в первую очередь, выступают Псков, Псковский, Островский, Печорский и Палкинский районы.