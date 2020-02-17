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Прокуратура помогла восстановить автобусное сообщение в Пушкиногорском районе

Восстановлено автобусное сообщение между поселком Пушкинские Горы и деревней Кашино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По обращению местной жительницы прокуратура провела проверку исполнения ГППО «Псковпассажиравтотранс» законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Установлено, что автобусное сообщение по муниципальному маршруту регулярных перевозок между Пушкинскими Горами и Кашино приостановлено на период школьных каникул, в нерабочие и праздничные дни. При этом соответствующие изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Псковской области не внесены.

«Таким образом, перевозчик в одностороннем порядке приостановил движение по указанному маршруту, в то время как данными полномочиями обладает исключительно Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области», - резюмировали в надзорном ведомстве.

В этой связи в адрес директора предприятия было внесено представление с требованием возобновить движение автобусов по указанному маршруту в нерабочие, праздничные дни, а также в дни школьных каникул.

Представление рассмотрено и удовлетворено, автобусное сообщение восстановлено.