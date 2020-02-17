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Василий Осипов: Некоторые меры по оздоровлению ситуации на «Псковпассажиравтотрансе» непопулярны, но это надо делать

«Обсуждается целый комплекс мероприятия по выводу ГППО «Псковпассажиравтотранс»из кризиса. Некоторые меры непопулярны, но это надо делать. Иначе предприятие просто остановится, и нас ждет коллапс», - об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

«Не секрет, что финансовое положение Псков уже не первый год неустойчиво и таковым остается. Разумеется, администрация региона анализирует ситуацию, недавно было очередное совещание с губернатором по возможности увеличения финансирования пассажирских перевозок», - отметил гость студии, поблагодарив главу региона Михаила Ведерникова за то, что принял положительное решение по данному вопросу, хотя речь идет не о той сумме, которая поможет решить все проблемы предприятия.

«Что касается пассажирских перевозок, мероприятия по их структурированию будут осуществляться в ближайшие 2-3 года, причем, как с точки зрения структурных изменений на предприятии, так и с точки зрения изменения тарифного меню. Понятно, что мы услышим на этот счет много критики, но другого пути у нас нет. Будут изменения и в общей структуре перевозок», - сообщил о планах Василий Осипов.

Также вице-губернатор напомнил, что до 1 июля все маршруты общественного транспорта должны быть разыграны по 44-му федеральному закону. «У нас не будет даже такого понятия как субсидия, а будут понятия «маршрут» и его стоимость. И здесь тоже есть методология, разработанная Минтрансом — какова должна быть компенсация за тот или иной маршрут. Сегодня мы пока не можем приблизиться к увеличению суммы компенсации, но начали движение в сторону увеличения финансирования», - добавил заместитель губернатора.

Кроме того, гость студии сообщил о планах по оптимизации маршрутной сети в Псковской области и не исключил, что некоторые населенные пункты перейдут с регулярных перевозок на заказные.

«Многие говорят: «у нас предприятие само виновато, оно все такое социалистическое, давайте позовем частника, и все будет очень хорошо»... Но мы не ожидаем взрыва на этом рынке», - добавил Василий Осипов, заметив, что частник не будет работать себе в убыток.