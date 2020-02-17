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В Пскове со 2 марта автобус №11 изменит маршрут

В связи с проведением работ в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове с 8.00 2 марта и до 24.00 10 марта закрывается для движения автотранспорта участок ул. Гражданской от ул. Спортивной до Октябрьского проспекта, в связи с этим меняется схема движения автобуса № 11.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе», маршрут №11 будет следовать от Летнего сада по Октябрьскому проспекту, ул.Вокзальной на вокзал.

От вокзала по ул.Вокзальной, ул.Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту (по этой же схеме движения работают маршруты №№ 8 и 19, когда следуют от вокзала).