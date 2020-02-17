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АвтоМир / Общественный транспорт

Автобусный маршрут соединит псковские улицы Никольскую и Владимирскую с Коммунальной и Рижским проспектом

27.02.2020 16:24|ПсковКомментариев: 1

Псковские улицы Никольскую и Владимирскую планируют соединить с магистралями города «коротким плечом», с помощью автобусного маршрута. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 27 февраля об этом на заседании общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области под руководством председателя ведомства Бориса Елкина.

Заседание посвящено рассмотрению вопросов улучшения транспортной доступности Пскова и Псковского района.

Предполагается, что новый маршрут с этих улиц автобус будет выворачивать на улицу Юбилейную, затем - на Коммунальную, на Народную, на Рижский проспект, после чего - возвращаться по Юбилейной.

Борис Елкин также добавил, что сейчас идет работа, направленная на то, чтобы Псковский район взял на баланс дороги на этих улицах. Планируется, что стоимость проезда установит сам перевозчик.

Также руководитель комитета добавил, что, когда закончится реконструкция улицы Кузбасской дивизии, можно будет направить на обеспечение проезда автобусы большого класса. Сейчас же рассматривают - малый: модели ПАЗ, «Газель».

Теги: #общественный транспорт #автобусы #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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