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Первая страна с бесплатным общественным транспортом появилась в мире

Люксембург с 29 февраля стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей. Согласно решению коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, отменяется плата за поездки на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда, сообщает ТАСС.

Этот «исторический день», по сообщениям местных СМИ, отметят концертами на четырех вокзалах королевства и другими культурными мероприятиями.

Такой жест власти Люксембурга решили сделать на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах. В самой столице проживают 110 тыс. человек, население всего герцогства составляет 614 тыс. жителей. Однако ежедневно на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч человек из соседних стран - Бельгии, Германии и Франции. В результате движение на дорогах, прежде всего столицы, надолго встает.

Как поясняет агентство AFP, эта «важная социальная мера» затронет почти 40% домохозяйств. Стоимость проекта составит €41 млн в год, которые планируется возместить за счет налоговых сборов. В связи с этим критики заявляют, что «название «бесплатный транспорт» вовсе не означает, что никто не платит».

До этого в Люксембурге уже действовал бесплатный проезд для детей и студентов. Учащимся достаточно было предъявить в билетную кассу документ о зачислении в вуз. При его наличии оформлялся специальный электронный билет, действовавший в течение одного учебного года.

Люксембург на данный момент является единственной страной с бесплатным общественным транспортом. В Таллине (Эстония) оплата за проезд в общественном транспорте была отменена в 2013 году, но эта мера распространяется только на местных жителей. Северный французский город Дюнкерк с населением в 200 тыс. человек также ввел бесплатный проезд на автобусах и трамваях в 2018 году.