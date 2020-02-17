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В автобусе №152 Остров - Псков введены льготы для пассажиров

По многочисленным просьбам граждан с 1 марта в автобусах, следующих маршрутом №152 «Остров - Псков», введены льготы для пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Бесплатным проездом могут воспользоваться участники и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, на 50% скидку могут рассчитывать дети-инвалиды и инвалиды I группы и их сопровождающие, а также инвалиды II и III групп.

Изначально пригородный маршрут №152 «Остров - Псков» был субсидируемым: перевозчику предоставлялись субсидии из областного бюджета на компенсацию затрат на перевозку льготных категорий граждан. С 1 февраля 2020 года маршрут стал нерегулируемым. Стоимость проезда и наличие либо отсутствие льгот определяет сам перевозчик. В связи с многочисленными обращениями граждан Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области достигнута договоренность с индивидуальным предпринимателем о введении льготных тарифов для отдельных категорий граждан.