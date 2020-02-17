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Четыре новых ПАЗа вышли на маршрутные линии «Псковпассажиравтотранса»

«Псковпассажиравтотранс» закупил в лизинг 4 автобуса марки «ПАЗ Вектор Next». Транспортные средства направлены в филиалы предприятия - Себежский, Печорский, Дновский и Бежаницкий - и уже вышли на линии, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

ПАЗ Вектор Next - автобус нового поколения с повышенными техническими и потребительскими характеристиками, улучшенной эргономикой рабочего места водителя, пониженным уровнем шума в салоне, высоким уровнем климатического комфорта.

В салоне автобуса установлен кондиционер, имеется 25 посадочных мест с ремнями безопасности, сиденья мягкие. Также имеется тахограф, который отслеживает режим труда и отдыха водителей, и система Глонасс. Новые ПАЗы будут использоваться на муниципальных и междугородних перевозках.

Добавим, что администрацией Псковской области достигнута договоренность с министерством промышленности и торговли РФ о выделении денежных средств в сумме 1,2 млрд рублей из резервного фонда Минпромторга России на обновление подвижного состава ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».