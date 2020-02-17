АвтоМир / Общественный транспорт

Псковская область вошла в число регионов с самыми низкими оценками работы общественного транспорта жителями

Псковская область в число регионов с самыми низкими оценками работы общественного транспорта жителями. Такие данные по итогам мониторинга общественного транспорта, стартовавшего в регионах 4 января, Псковской Ленте Новостей озвучили в пресс-службе «Молодежки ОНФ».

Всего было проведено более 2043 рейдов в 79 регионах страны. Мониторинг охватил как внутригородские маршруты, так и межгородские направления. Основная цель проверок – оценить уровень безопасности, доступности и комфорта общественного транспорта.

В ходе рейдов участники проводили опрос пассажиров, водителей и кондукторов, параллельно анкетирование проходило и в режиме онлайн в социальных сетях. Всего было опрошено более 5000 жителей в возрасте от 10 до 85 лет. Средний возраст пассажиров составил 28 лет.

Жителям было предложено оценить работу общественного транспорта по пятибалльной шкале. Большинство (33%) оценили работу общественного транспорта в своем регионе на «тройку». 27 % выставили работе транспорта 4 балла. Твердую «пятерку» поставили маршруткам менее 8% опрошенных пассажиров (7,9%). 13% оценили работу общественного транспорта на «двойку». И 9% поставили «единицу».

По результатам мониторинга все регионы ранжировали по принципу «светофор». В красную зону вошли субъекты со средней оценкой работы общественного транспорта 3 и ниже (25 регионов из 76), в желтую регионы-хорошисты (таковых 51), в зеленую– почти отличники (3 региона). При этом, нет ни одного региона со средней оценкой работы общественного транспорта хотя бы 4,5. Самый высокий балл выставили жители Адыгеи: 4,4 балла.

В ТОП-10 регионов аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта жителями вошли: Астраханская область, Республика Калмыкия, Волгоградская, Калужская, Псковская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Брянская область, Республика Тыва и Тверская область.

Псковская область в рейтинге получила 2,4 балла.

Анализ чек-листов показывает, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта. 48 % опрошенных поставили эту проблему на первое место. Вторым по важности пассажиры назвали вопрос изношенности подвижного состава (45 %). И на третьем месте проблема неудобных, не продуманных маршрутов: 29 % участников опроса сообщили, что в пути им приходится делать пересадки, что отнимает время и делает проезд дороже.

В ряде регионов региональные власти оперативно отреагировали на результаты мониторинга.

«Главная цель нашего мониторинга – выявить проблемы и предложить варианты решения. Мы сформировали перечень предложений и рекомендаций. К примеру, если жители указывают на не приспособленные остановки или отсутствие таковых, то мы предлагаем разработать единый стандарт остановки общественного транспорта и установив требования к обязательным элементам. Что касается системы оплаты проезда, уже есть закон, который обязывает владельцев маршрутов оснащать автобусы средствами для безналичного расчета. Но работает он не везде. В ближайшее время мы направим письма на имя губернаторов с просьбой включиться в решение данного вопроса», - заявил на пресс-конференции заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Мониторинг общественного транспорта планируется продолжить летом. Причем, помимо городских маршрутов затронуты будут и дачные.