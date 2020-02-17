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Минтранс тестирует систему, которая не даст уснуть водителям автобусов

Министерство транспорта России запустило пилотный проект по оборудованию автобусов и маршруток датчиками, которые будут контролировать состояние водителя и не дадут ему потерять бдительность или заснуть за рулем, рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тестируются такие системы в шести пилотных регионах - Московской, Калужской, Рязанской, Омской, Белгородской областях и Татарстане. По результатам эксперимента будут сформированы единых технические требования, которые можно будет использовать при обновлении автопарков в регионах для местных и межрегиональных маршрутов.

«Это могут быть специальные браслеты, которые будут измерять пульс или электрическую активность кожи, камеры, датчики. Если вдруг водитель отвлечётся или начнёт засыпать, вернуть его в работоспособное состояние можно с использованием различных сигналов». - рассказал глава департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.

В министерстве полагают, что такие цифровые решения позволят повысить безопасность автобусных перевозок, в том числе детей и организованных групп.

В рамках пилотного проекта будет оценена эффективность, экономическая целесообразность и возможность установки специальных устройств на транспортные средства. Пока что обязательное оснащение автобусов такими системами пока не предусмотрено, это будет зависеть от видов перевозок, уточнили в министерстве транспорта.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала документ, согласно которому запрещается принудительная высадка из общественного транспорта безбилетников, не достигших 16-летнего возраста.