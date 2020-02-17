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В Псковской области ведется проверка перевозки пассажиров в сложных погодных условиях

Территориальные органы Госавтоинспекции Псковской области во взаимодействии с органами транспортного надзора проводят рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сотрудники ГИБДД анализируют оперативную обстановку, уточняют маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты.

Особое внимание обращается на легальность деятельности перевозчиков, согласование маршрутов перевозки с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов и условия для предрейсового технического и медицинского осмотров.

Кроме того, проверяется соблюдение времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров.

ГИБДД предупреждает ответственных должностных лиц пассажирских автотранспортных предприятий и водителей автобусов о необходимости особого внимания на процесс перевозки пассажиров автобусами в сложных погодных условиях с обязательным учетом установленного законодательством принципа приоритета жизни и здоровья участников дорожного движения.