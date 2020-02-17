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С 17 марта меняется маршрут движения автобусов №11, 8 и 19 в Пскове

В связи с проведением работ по реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове с 8.00 17 марта до окончания работ закрывается для движения автотранспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до улицы Я.Фабрициуса, перекресток улицы Я.Фабрициуса и улицы Гражданской и участок улицы Я.Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Металлистов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», в связи с этим меняется схема движения нескольких маршрутов.

Маршрут №11 будет следовать от Летнего сада по Октябрьскому проспекту, ул. Вокзальной на вокзал. От вокзала по ул. Вокзальной, ул. Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту (по этой же схеме движения работают маршруты №№ 8 и 19, когда следуют от вокзала).