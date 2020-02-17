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Транспортные предприятия Псковской области принимают усиленные меры профилактики коронавируса

Предприятия транспортной системы Псковской области предпринимают комплекс мер для профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Этот вопрос стал темой совещания в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области под руководством председателя ведомства Бориса Елкина в понедельник, 16 марта. В нем приняли участие представители ГППО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Псковавтотранс», ОАО «РЖД», ОАО «Псковавиа», частные перевозчики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, на всех видах транспорта в Псковской области введено обязательное использование водителями, кондукторами и сотрудниками авто-, ж/д- и аэровокзалов дезинфицирующих средств для обработки рук, а также мониторинг температурного режима среди сотрудников предприятий, особенно водителей.

Кроме того, ежедневная мойка и уборка транспортных средств дополнилась антисептической обработкой. С помощью дезинфекторов обрабатываются стекла, сиденья, ручки и поручни. По предписанию Роспотребнадзора такая обработка должна проводиться дважды в день. Борис Елкин призвал перевозчиков назначить ответственных лиц за санитарную уборку транспорта и ежедневно отчитываться о проведенных мероприятиях.

В ходе совещания также было заявлено, что временно приостанавливаются регулярные сообщения с приграничными странами: Республикой Беларусь, Эстонией и Латвией. В связи с отменой рейсов граждане могут вернуть ранее купленные билеты со 100% возвратом стоимости.

Коронавирусная инфекция – это остро протекающая инфекционная патология с преимущественно аэрогенным механизмом заражения, вызываемая РНК-содержащим коронавирусом. Специфичным для коронавирусов является поражение верхних дыхательных путей, реже – кишечника и желудка. Клинически инфекция проявляется умеренной лихорадкой и симптомами интоксикации.

По данным на 16 марта, в Псковской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.