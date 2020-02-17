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АвтоМир / Общественный транспорт

Псковская прокуратура признала незаконной отмену межрегиональных автобусных маршрутов

18.03.2020 18:24|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура признала незаконной отмену межрегиональных автобусных маршрутов в ответ на запрос Льва Шлосберга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского «Яблока», в феврале депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг направил обращения руководителю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борису Елкину, прокурору Псковской области Сергею Белову и министру транспорта Российской Федерации Евгению Дитриху с просьбой проверить законность отмены нескольких автобусных маршрутов.

Изменения коснулись № 502 (следующего из Пскова в Витебск), № 944 (следующего из Пскова через Гдов и Сланцы в Санкт-Петербург), № 973 (следующего из Бежаниц через Новоржев, Пушкинские Горы и Псков в Санкт-Петербург). Маршрут № 707, следующий из Пустошки через Остров и Опочку в Псков, планировали закрыть со 2 марта 2020 года.

Депутат отметил, что маршруты востребованы жителями Псковской области на протяжении многих лет; их отмена лишит граждан возможности напрямую связываться с удаленными населенными пунктами.

Информацию об отмене маршрутов разместили на сайте компании-перевозчика в разделе «Новости» с указанием «временно закрыт». Закрытие маршрутов в предприятии объяснили «низким пассажиропотоком, отсутствием необходимого количества исправных транспортных средств и убыточностью маршрутов междугороднего сообщения».

Депутат отметил в своих запросах, что отмененные маршруты относятся к категории межрегиональных; при этом установление, изменение и отмена межрегиональных маршрутов производится в соответствии с положениями Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 г.

Государственные услуги по установлению, изменению, отмене межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом предоставляются Минтрансом России в соответствии с приказом Минтранса от 26 декабря 2017 № 536 «Об утверждении Административного регламента министерства транспорта РФ по предоставлению государственной услуги по установлению, изменению, отмене межрегионального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

Как отмечает Лев Шлосберг, государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс» является перевозчиком, следовательно, на межрегиональных маршрутах предприятие действует как юридическое лицо, выигравшее конкурс на оказание услуг по перевозке.

«Изменение условий конкурсной документации не является прерогативой перевозчика», – отметил Лев Шлосберг в своих запросах.

В ответе, поступившем депутату от и. о. первого заместителя председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирины Ивановой сообщается, что ГППО «Псковпассажиравтотранс» действительно прекращает движение по маршруту № 707 (Пустошка – Псков), но его закрытие не планируется. По итогам проведенного конкурса осуществлять перевозки со 2 марта 2020 года будет ИП Андреев. Комитет также указал руководству ГППО «Псковпассажиравтотранс» на недопустимость отмены маршрута № 944, (Псков – Гдов – Санкт-Петербург) из-за возросшего социального напряжения и отсутствия альтернатив для пассажиров.

По словам Шлосберга, перемены в автобусном сообщении действительно вызвали среди жителей Гдова мощный общественный протест, горожане лишились самого дешевого транспорта, связывающего районный центр с Санкт-Петербургом. Стоимость билета составляла всего 400 рублей. Кроме того, это был единственный маршрут, позволявший добираться из Санкт-Петербурга без пересадок в деревню Спицино, посёлок Ямм и другие населённые пункты, расположенные вдоль шоссе на Псков южнее Гдова.

«Благодаря общественному возмущению маршрут № 944 удалось отстоять. ГППО «Псковпассажиравтотранс» также изменил решение по маршруту № 502 (Псков – Витебск). Он был сохранен. Однако маршрут № 973 (Новоржев – Санкт- Петербург) все же был закрыт, а маршрут № 974 (Бежаницы – Санкт-Петербург) зимой перевозил пассажиров только по пятницам и воскресеньям», - говорится в пресс-релизе псковского «Яблока».

В результате проверки прокуратура Псковской области установила нарушения в действиях ГППО «Псковпассажиравтотранс». Перевозчик принял решение самостоятельно, не уведомив уполномоченный государственный орган. Сведения об изменении маршрутов не были внесены в федеральный реестр, что противоречит процедуре. Прокуратура города Пскова внесла представление руководителю ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Как пояснили в региональном отделении партии, ответ из министерства транспорта Российской Федерации на сегодняшний день депутатом не получен.

«Информация о закрытии автобусных маршрутов поступила от пассажиров, жителей районов. Люди не искушены в правовых и регламентных процедурах, но остро чувствуют несправедливость. Я надеюсь на скорую отмену решений о закрытии маршрутов и восстановление всех перевозок. Нельзя не упомянуть, что сейчас, в период эпидемии коронавируса, все транспортные предприятия несут убытки, и я желаю «Псковпассажиравтотрансу» благополучно пройти это трудное испытание, сохранить автобусный парк, кадры и пассажиров», прокомментировал Шлосберг.

Теги: #Шлосберг #Псковпассажиравтотранс #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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