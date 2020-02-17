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Комиссия комитета по транспорту и дорожному хозяйству проверила чистоту псковских автобусов

Комиссия комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вышла в рейд по проверке качества уборки в городских автобусах в пятницу, 20 марта. Поводом для инспекционного осмотра стали обращения граждан с жалобами на ненадлежащее состояние общественного транспорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, члены комиссии побывали в утренние часы в автобусах, следующих по маршрутам №№30, 4, 8, 17, 1, 2 и оценили качество уборки. В целом было отмечено, что в салонах автобусов соблюдается чистота: стекла, поручни и полы чистые. Небольшое скопление пыли наблюдается на ступенях.

Ранее сообщалось, что ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» ежедневно проводит мойку и уборку автобусов по окончании смены.

В сутки через мойку проходят около 100 машин. Транспортные средства моются снаружи с помощью воды и щеток, а затем убираются внутри.

С 15 марта, согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), салоны автобусов дополнительно дважды в день обрабатываются антисептическими средствами. Для этого используется профессиональный антисептик, не содержащий хлора. Бригады уборщиков обрабатывают стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол.