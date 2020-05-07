В Пскове некоторые автобусы изменят маршрут из-за закрытия Советского моста с 29 мая

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей временно закрывается движение автотранспорта по Советскому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской в Пскове в период с 8.00 29 мая до 6.00 1 июня.
В связи с этим на указанный период меняется схема движения городского общественного транспорта:
автобусы маршрута № 1 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Школьной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
автобусы маршрута № 11 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной по ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
автобус маршрута № 30 следует с ул. Ипподромной по ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Юбилейной, Рижский проспект, Рокоссовского (конечная). От Рокоссовского по ул. Коммунальной с поворотом на мост А. Невского и далее по маршруту со всеми остановками;
автобусы маршрутов №№ 118, 114, 121, 124, 124А, 174 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками; (с обязательной остановкой на ул. Коммунальной);
автобус маршрутов № 136, 137 от Текстильной следует с ул. Звездной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский пр-т и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);
автобусы маршрутов №№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от Текстильной следуют с ул. Звёздной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский пр-т и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются);
автобусы маршрутов №№ 113, 127, 142 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой на ул. Коммунальной) далее по ул. И. Батальона с выездом на остановку «Северная» и далее по маршруту;
автобусы маршрутов №№ 109, 213, 214 от Автовокзала следуют по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Школьной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует с ул. Звездной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский пр-т и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);
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