АвтоМир / Общественный транспорт

В Пскове некоторые автобусы изменят маршрут из-за закрытия Советского моста с 29 мая

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей временно закрывается движение автотранспорта по Советскому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской в Пскове в период с 8.00 29 мая до 6.00 1 июня.

В связи с этим на указанный период меняется схема движения городского общественного транспорта: