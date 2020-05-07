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АвтоМир / Общественный транспорт

Псковичи не должны ездить на «ведрах» - Олег Брячак

26.05.2020 11:05|ПсковКомментариев: 5

Жители Пскова и области не должны ездить на «ведрах». Подвижной состав ГППО «Псковпасссажиравтотранс» должен соответствовать норме. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«На сегодняшний день подвижной состав предприятия - это те «ведра», которые называются автобусами и на которых наши граждане вынуждены перемещаться. Это уже, конечно, даже не автобусы. Это именно «ведра с гвоздями», которые постоянно ломаются. И предприятие к этому катилось не один год, - отметил гость студии. - Я просто неплохо разбираюсь в этом бизнесе, у меня даже было транспортное предприятие, поэтому знаю: если ты не обновляешь подвижной состав, то, когда автомобиль проходит отрезок в несколько сотен тысяч километров, ты уже начинаешь работать на этот автомобиль, а когда он становится совсем никакой, ты уходишь в "минус"».

Отметил Олег Брячак и тот факт, что в «Псковпассажиравтотрансе» приходится собирать один автобус из нескольких. «Я лично сам это видел. У них своя ремонтная база, и действительно, когда какой-то автобус совсем развалился, они ставят его в угол, и он является донором для других автобусов. Представьте себе, запчасти, которые надо уже сдавать на металлолом, ставят в другой автобус, и вместо того, чтобы ездить и что-то зарабатывать, этот автобус стоит и ремонтируется. Так быть не должно. Поэтому здесь я вижу только одно решение - обновление автопарка: лизинги, кредиты, меры господдержка».

Так, по мнению депутата, можно взять новые автобусы под госгарантии. «Это ж государственное предприятие - область может дать гарантии. С какой-то лизинговой компанией можно договориться и на 4%, если брать большое количество техники. А 4% - это, на мой взгляд, просто рассрочка. И лизинг можно взять «долгий». Только так «Псковпассажиравтотранс» может сохраниться. Иначе это самозакапывание. Других вариантов нет», - подчеркнул Олег Брячак.

В то же время гость студии отметил, что новый руководитель, как и предыдущие, заряжен на то, чтобы вывести предприятие из кризиса, «но когда предприятие находится в таком катастрофическом состоянии, без радикальных мер, таких как обновление автопарка, это сделать невозможно». «И это надо делать. Не должны люди ездить на этих «ведрах». Они должны сесть в нормальный комфортный автобус, чтоб там было чистенько и так далее», - заключил Брячак.

Теги: #Гордума #Справедливая Россия #Псковпассажиравтотранс #общественный транспорт #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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