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Василий Осипов: Половина кондукторов «Псковпассажиравтотранса» постоянно на больничном

Половина кондукторов «Псковпассажиравтотранса» постоянно находится на больничном. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

По его словам, в целом уже нет оснований называть предприятие «болевой точкой». Тема о несостоятельности предприятия подогревается «на политической ниве». «Но если отбросить нюансы, маршруты выполняются в том объеме, который соответствует поставленным задачам, зарплата выплачивается. На сегодня даже задолженности по налогам на предприятии нет. История с коронавирусом, конечно, наложила отпечаток, доходы предприятия в 10 раз упали. Сейчас они чуть выросли, но все равно на крайне низком уровне», - констатировал Василий Осипов, напомнив, что по решению губернатора Михаила Ведерникова предприятию были выделены средства из областного бюджета, которые позволят ему стабильно работать до конца мая.

По оценкам вице-губернатора, сложный период у «Псковпассажиравтотранса» будет, как минимум, до октября. Предприятие не сможет выручкой покрывать свои расходы. Ситуация на предприятии станет предметом сегодняшнего совещания у губернатора.

Наряду с этим Василий Осипов подчеркнул, что областные власти будут вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы предприятие работало стабильно и качественно.

«Мы все время хотим, чтобы предприятие работало стабильно и оказывало качественные услуги, но для этого необходимы преобразования на самом предприятии. В СМИ выплескивалась ситуация по кондукторам, что этот вид деятельности отдали на аутсорсинг. Но мы анализировали - сегодня там более 250 кондукторов, из которых половина всегда на больничном. По словам директора, иногда на 70 автобусов, которые есть в Пскове, не найти кондукторов», - заключил гость студии.