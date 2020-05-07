В Псковской области с 29 мая изменятся расписания некоторых автобусов пригородных маршрутов

С 29 мая в расписания автобусов пригородных маршрутов будут внесен ряд изменений. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Изменения следующие:

На маршруте № 127 «Рокоссовского-Елизарово» ежедневно возобновляется рейс на 11.30 с заездом в Верхолино, обратно из Елизарово – 12.45 без заезда в Верхолино.

На маршруте № 129 «Псков-Кривск» по рабочим дням возобновляется рейс на 9.10 от АВ с заездом в Дуброво, обратно из Кривска – 10.20 с заездом в Дуброво на АВ.

На маршруте № 207 «Псков-Печоры» экспресс ежедневно возобновляются рейсы на 9.35, 13.35 15.00 от АВ «Псков», обратно от АС «Печоры» - 11.30, 15.30, 16.30.

На маршруте № 107 «Псков-Палкино» ежедневно возобновляется рейс на 11.15 из Пскова, 12.40 из Палкино.