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В Пскове с завтрашнего дня изменяется схема движения автобуса №2

С 27 мая в Пскове изменяется схема движения автобуса по маршруту №2.

Как сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса», в связи с проведением ремонтных работ на перекрестке Рижского проспекта и улицы Народной с 8.00 27 мая и до окончания работ закрывается для движения автотранспорта улица Народная, в связи с этим меняется схема движения маршрута №2 от вокзала в сторону Рокоссовского. Маршрут будет следовать от областной больницы по улице Максима Горького с поворотом на Рижский проспект и далее по маршруту.

Остановки «Никольский храм» и «Мебельный магазин» упраздняются.