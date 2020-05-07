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В Пскове городской автобус №3 будет курсировать по измененному маршруту с 1 июня

В Пскове городской автобус №3 с 1 июня будет курсировать по измененному маршруту.

В связи с реконструкцией перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в период с 1 июня по 1 июля движение автобусов маршрута № 3 «ул. Рокоссовского – ул. Инженерная» будет осуществляться до остановки «Ипподром» за исключением рейсов, отправлением от остановки «ул. Рокоссовского» в 07:02, 07:13, 16:21, 17:24, сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Движение автобуса указанными рейсами будет осуществляться до остановки «Псковэлектросвар» по измененному маршруту. При движении в сторону остановки «Псковэлектросвар» автобус будет следовать по Октябрьскому проспекту, улице Вокзальная через остановки «Виадук», «Речная улица», по улице Льва Толстого, Декабриста Пущина, Инженерная, Индустриальная и далее по маршруту. При движении от остановки «Псковэлектросвар» движение автобуса будет осуществляться по ул. Индустриальная, Инженерная, через остановки «улица Инженерная», «Групповые котельные», «Зеленхоз», ул. Вокзальная на Октябрьский проспект и далее по маршруту. Время отправления рейсов от ост. «Псковэлектросвар» в 7:41, 7:54, 17:05, 18:05