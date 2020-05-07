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С завтрашнего дня на месяц меняется движение автобуса №3 в Пскове

В связи с реконструкцией перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове в период с 1 июня по 1 июля движение автобусов маршрута № 3 «ул. Рокоссовского – ул. Инженерная» будет осуществляться до остановки «Ипподром» за исключением рейсов, отправлением от остановки «ул. Рокоссовского» в 07.02, 07.13, 16.21, 17.24.

Движение автобуса указанными рейсами будет осуществляться до остановки «Псковэлектросвар» по измененному маршруту, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

При движении в сторону остановки «Псковэлектросвар» автобус будет следовать по Октябрьскому проспекту, улице Вокзальной через остановки «Виадук», «Речная улица», по улице Л. Толстого, Декабриста Пущина, Инженерной, Индустриальной и далее по маршруту.

При движении от остановки «Псковэлектросвар» движение автобуса будет осуществляться по улице Индустриальной, Инженерной, через остановки «улица Инженерная», «Групповые котельные», «Зеленхоз», ул. Вокзальная на Октябрьский проспект и далее по маршруту. Время отправления рейсов от остановки «Псковэлектросвар» в 7.41, 7.54, 17.05, 18.05.