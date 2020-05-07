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С 1 июня в Великих Луках меняется расписание автобусов №9 и 9Б

С 1 июня в расписания автобусов №9 и 9Б в Великих Луках вносятся изменения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, автобус №9 «Фотьево – Лаврино» ежедневно будет курсировать по следующему расписанию:

От остановки Фотьево: 7.10, 8.10, 9.15, 10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25 (15.25 - от Драмтеатра), 16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 19.30, 20.10.

От остановки Лаврино: 6.45, 7.40, 8.40, 9.45, 10.35, 11.25, 12.10, 13.00 (13.50 до Драмтеатра), 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.05, 19.50.

№9Б «Инкубаторная - Лаврино», понедельник - суббота (воскресенье - выходной):

От остановки Инкубаторная: 6.55, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.25, 12.10, 13.00, 13.50, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.05, 19.50.

От остановки Лаврино: 7.15, 8.10, 9.10, 10.10, 11.05, 11.50, 12.35, 13.25 (14.10 до Драмтеатра), 16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 19.30, 20.10.

Напоминаем: вход в автобусы разрешен ТОЛЬКО В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ