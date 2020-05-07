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Движение автобусов по междугородным маршрутам возобновляется в Псковской области

Со 2 июня возобновляется движение автобусов по междугородным маршрутам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

С завтрашнего дня на маршрут выйдут следующие автобусы:

№ 505 «Псков-Великие Луки» (через Новоржев). Из Пскова автобус будет выезжать в 11.30, обратно - 11.55, через день. Стоимость проезда 600 руб.;

№ 509 «Псков-Великие Луки» (через Новоржев). Отправление от автовокзала «Псков» - в 7.20, от автовокзала «Великие Луки» - в 15.05 ежедневно. Стоимость проезда 600 руб.;

№ 944 «Псков-Санкт-Петербург» (через Сланцы). Отправление из Пскова планируется в 7.20, из Санкт-Петербурга – в 15.30 ежедневно. Стоимость проезда 700 руб.

С 3 июня возобновляется движение автобуса по маршруту № 974 «Бежаницы-Санкт-Петербург». Отправление из Бежаниц – в 20.30, из Пскова на Санкт-Петербург – в 0.05 по средам, пятницам, воскресеньям; из Санкт-Петербурга – в 7.15, из Пскова на Бежаницы – в 12.25 по четвергам, субботам, понедельникам. Стоимость проезда из Бежаниц до Санкт-Петербурга составляет 950 руб., из Пскова до Санкт-Петербурга – 650 руб.