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7 июня в Пскове запустят дополнительные автобусы на кладбища

Опубликована информация о режиме работы общественного транспорта в Пскове на 6 и 7 июня (Троица). Как сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс», 7 июня движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.

Организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до15.00 с интервалом движения 15 минут.

Стоимость проезда – 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

Организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20, от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Садоводческие товарищества:

6 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботы.

7 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию воскресенья (целый день). Заезды в сады – «Черские» и «Ветеран» - организованы по расписанию воскресного дня.