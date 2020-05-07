7 июня в Пскове запустят дополнительные автобусы на кладбища

Опубликована информация о режиме работы общественного транспорта в Пскове на 6 и 7 июня (Троица). Как сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс», 7 июня движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.
Организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до15.00 с интервалом движения 15 минут.
Стоимость проезда – 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.
Организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20, от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.
Садоводческие товарищества:
6 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботы.
7 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию воскресенья (целый день). Заезды в сады – «Черские» и «Ветеран» - организованы по расписанию воскресного дня.