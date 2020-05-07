«Псковпассажиравтотранс» возобновит четыре внутриобластных маршрута с 6 июня

Предприятие «Псковпассажиравтотранс» сообщило о возобновлении четырех автобусных междугородных маршрутов с 6 июня. Как сообщается на сайте предприятия, это следующие автобусы по датам:
1. № 511 «Псков – Хредино» до деревни Павы:
6, 20 июня (сб.)
7, 21 июня (вс.)
2. № 515 «Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино»:
6, 20 июня (сб.)
7, 21 июня (вс.)
3. № 516 «Псков – Самолва»:
12, 26 июня (пт.)
14, 28 июня (вс.)
4. № 522 «Псков – Навережье»:
13, 27 июня (сб.)
14, 28 июня (вс.)
О режиме работы данных маршрутов с 1 июля планируется сообщить дополнительно.