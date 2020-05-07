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Василий Осипов: Решение о привлечении «частных» кондукторов связано с нехваткой кадров

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов ответил на обращение первичной профсоюзной организации ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» по поводу привлечения частных организаций для осуществления функций кондуктора на некоторых городских маршрутах.

В ответе сообщается, что сохранение деятельности предприятия и стабилизация его финансово-экономического состояния остается приоритетной задачей администрацией региона и руководства предприятия. Предпринимаются все меры по привлечению дополнительных средств федерального бюджета, которые могут быть направлены на развитие «Псковпассажиравтотранса», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Также предприятию регулярно выделяются субсидии из областного бюджета. Помимо этого, по информации Василия Осипова, с июля Псковская область переходит на новую систему транспортного обслуживания по регулируемым тарифам. Взамен договоров на транспортное обслуживание будут заключаться государственные контракты по итогу конкурсных процедур, проводимых согласно федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». «В случае заключения контракта предприятие сможет максимально стабильно осуществлять транспортное обслуживание пассажиров и повысить качество предоставляемых услуг», - говорится в ответе.

Относительно вопроса по кондукторам, Василий Осипов сообщил, что решение о проведении электронного аукциона на право оказание услуги по проверке и реализации проездных документов (билетов) на проезд в автобусе по маршруту №17 принято в связи с постоянной нехваткой кондукторов на городских маршрутах.

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По его словам, на предприятии числится 214 кондукторов, с 1 января по 15 апреля на больничном находились 209 кондукторов, в целом за указанный период кондукторы отсутствовали по болезни 1838 дней. Тем не менее, сокращения штатной численности кондукторов предприятия не планировалось, предусматривался набор дополнительного штата кондукторов из сторонней организации, которые должны работать с соблюдением всех производственных и финансовых процедур ГППО «Псковпассажиравтотранс».

По вопросу снижения размера заработной платы кондукторов заместитель губернатора Псковской области сообщил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и введения ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, резко сократилось количество пассажиров и объемов предоставляемых транспортных услуг. В связи с чем выручка предприятия за апрель по сравнению с мартом 2020 года снизилась на 84%, в соответствии с чем руководством предприятия были скорректированы и планы выручки по продаже билетов кондукторами.

«Несмотря на это, заработная плата сотрудникам предприятия выплачивается регулярно и в полном объеме согласно Трудовому кодексу Российской Федерации», - говорится в заключение ответа, направленного председателю первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранса» Раисе Куприненко 2 июня.

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Напомним, что 3 июня председатель профсоюзной первички предприятия направила губернатору Псковской области обращение по поводу задержки выплаты аванса сотрудникам предприятия. Срок выплаты истек 29 мая.